Россиян ждут длинные новогодние каникулы в 10 дней

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодние каникулы в 2021 году продлятся 10 дней - с 1 по 10 января, а рабочих недели в январе будет всего три. При этом 31 декабря в уходящем году является сокращенным рабочим днем, хотя по сообщениям от местных властей в ряде регионов он уже объявлен выходным.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Впоследствии ряд регионов, включая Москву, объявил 31 декабря выходным. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перенос одного дня новогодних каникул в счет выходного 31 декабря невозможен в этом году, но в следующем году правительство может рассмотреть такой вариант. По производственному календарю 31 декабря выпадает в 2021 году на пятницу и, в соответствии с законом о переносе выходных дней, является выходным праздничным днем.

Длинные выходные в 2021 году также ожидают россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника отечества 23 февраля, который выпадет в следующем году на вторник, так что праздничные выходные продлятся три дня - с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Предшествующая праздничным дням суббота, 20 февраля, будет сокращенным рабочим днем.

В марте в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта выходные будут также длиться три дня - с 6 марта, субботы, по 8 марта, понедельник. Следующие длинные выходные будут ожидать россиян только в мае. По производственному календарю, предшествующее майским праздникам 30 апреля, которое выпадает на пятницу, будет сокращенным рабочим днем. Майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Выходные в честь дня России, выпадающего в 2021 году на субботу, 12 июня, также будут длинными: им предшествует сокращенный рабочий день в пятницу, 11 июня, а сами выходные продлятся три дня - по 14 июня, понедельник.

Далее длинные выходные будут ожидать россиян только в ноябре в честь празднования Дня народного единства 4 ноября, которое выпадает в 2021 году на четверг. Так, 3 ноября, среда, будет сокращенным рабочим днем. Выходные продлятся четыре дня - с четверга, 4 ноября, по воскресенье, 7 ноября.