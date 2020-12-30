В Петербурге вступает в силу запрет на работу музеев и предприятий общепита в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Полный запрет на работу кафе и ресторанов вступает в силу в Санкт-Петербурге со среды, соответствующие ограничения для противодействия распространению коронавируса, закрепленные в принятом 2 декабря постановлении правительства города, будут действовать до 3 января. Петербуржцы и гости города также не смогут побывать в Мариинском театре, Эрмитаже и других музеях и театрах - доступ посетителей в них запрещен до 10 января.

"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В новогодние каникулы не получится сходить и в Ленинградский зоопарк: со среды доступ посетителей туда запрещен также до 10 января.

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Кафе и рестораны с 25 по 29 декабря в соответствии с предыдущим ограничением не принимали посетителей с 19:00 до 06:00. Они вернутся к этому режиму с 4 января и будут работать по нему до 10 января.

При этом кафе и рестораны смогут использовать зимнюю уличную мебель и работать без ограничений по времени. Соответствующее разрешение заведениям нужно запрашивать у комитета имущественных отношений в уведомительном порядке. Как сообщал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, поступило уже 160 заявок, одобрено 60% из них.

С 30 декабря по 10 января также запрещается проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек. Это запрет действует, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Запрещается и перевозка пассажиров на автобусах по туристическим или экскурсионным маршрутам.

О введенных ранее ограничениях

С 4 декабря в городе запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок, театров. Детей в возрасте до 16 лет не разрешается допускать на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств, а лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%. С 14 декабря по 15 января запрещена реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования.

По последним данным, в Петербурге выявили 234 602 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 140 596 человек, умерли 7 532. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.