Принц Гарри и Меган Маркл выпустили первый подкаст по контракту со Spotify

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл опубликовали во вторник свой первый подкаст для популярного музыкального сервиса Spotify. В получасовом "Праздничном выпуске" они обсуждали уходящий год с британскими знаменитостями, включая певца и композитора Элтона Джона.

"Этот год подходит к концу, все мы смотрим в будущее, так что давайте запомним выученные уроки о том, как важно заботиться друг о друге и как много значат контакты с другими людьми, пусть даже не осуществляемые физически", - отметил принц Гарри. "От нас скажу, что какие бы неприятности ни приготовила для вас жизнь, любовь, уж поверьте нам, победит", - добавила Маркл, подводя итоги 2020 года.

В записи подкаста принял участие и полуторагодовалый первенец герцога и герцогини Сассекских Арчи. Вслед за отцом он повторил пожелание "С Новым годом" с легким, как отмечают британские СМИ, американским акцентом.

15 декабря шведский сервис потокового аудио Spotify сообщил, что созданная герцогом и герцогиней звукозаписывающая компания Archewell Audio заключила с ним контракт о многолетнем партнерстве "для производства подкастов и шоу, в которых будут рассказывать вдохновляющие истории". Сумма контракта оценивается в £30 млн (около $40,5 млн).

В конце сентября газета The Sun информировала о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix. Ранее стало известно о том, что Netflix заключил с супружеской парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в $150 млн.

Из Лондона в Санта-Барбару

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Семья принца также перестала получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Сейчас пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи.

Причины решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания "желтой" прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяет о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.