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Пандемия COVID-19

В Ирландии зафиксировали максимум заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии

Минздрав страны сообщил о 1 546 новых случаев инфицирования

ДУБЛИН, 30 декабря . /ТАСС/. Рекордное за все время суточное число заразившихся коронавирусом отмечено в Ирландии. Минздрав страны сообщил по итогам вторника о 1 546 новых случаев инфицирования, зафиксировано также девять смертей, связанных с COVID-19.

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"Это абсолютный максимум по заражениям за весь период пандемии", - говорится в сводке. Уточняется также, что средний возраст инфицированных составляет 34 года. На вечер вторника в больницах Ирландии находятся 411 ковидных больных, из них 34 - в палатах интенсивной терапии. Ежедневный прирост госпитализированных составил за последние сутки 47 человек, что также является максимальным показателем.

Главный санитарный врач Ирландии Тони Холохан в очередной раз обратился к гражданам с призывом быть бдительными и соблюдать правила социального дистанцирования. Он также указал на то, что "Ирландия достигла решающей точки в борьбе с коронавирусом, поскольку (во вторник) начата общенациональная вакцинация".

С начала пандемии в Ирландии зафиксировано 88 439 случаев заражения и 2 213 летальных исходов, связанных с коронавирусом. На фоне резкого увеличения числа инфицированных правительство было вынуждено прервать период праздничных послаблений и ввести третий по счету общенациональный карантин в канун католического Рождества (24 декабря).

Теги
ИрландияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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