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Пандемия COVID-19

WP: в США впервые выявили носителя "британского" штамма коронавируса

Случай заражения зафиксировали в штате Колорадо

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Колорадо первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Соответствующее заявление сделал во вторник губернатор этого штата Джаред Полис.

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"Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 - той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве", - отметил он.

По данным газеты The Washington Post, это "первый в США известный случай заражения" данным штаммом вируса.

Теги
СШАВеликобританияПандемия COVID-19
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