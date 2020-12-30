Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Кардена

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Знаменитый кутюрье Пьер Карден навсегда останется в памяти соотечественников как посол французской моды. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона в связи со смертью модельера.

"Карден не только изменил законы моды, он осуществлял дипломатию на свой манер, организуя свои показы в Пекине и дефиле на Красной площади в Москве в честь праздника университетской молодежи, - отметил Макрон. - Он был истинным послом французской моды".

Президент подчеркнул, что "созидательная смелость мастера превратила его творения в настоящие иконы дизайна, выставленные в мировых музеях". По словам Макрона, "своим творчеством Карден вел диалог со всеми областями искусства - от кино до архитектуры". Французский лидер подчеркнул, что "Карден был также неустанным меценатом художественного творчества, танца, оперы".

Пьер Карден умер во вторник утром в возрасте 98 лет в госпитале в пригороде Парижа.