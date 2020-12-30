Рост преступности зафиксировали в 50 регионах России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Рост числа преступлений зафиксирован за 11 месяцев этого года в 50 регионах России. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года.

"С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)", - говорится в документе. Наибольшее снижение преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

В целом, по оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев 2020 года остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн. "В пределах от 1,8 до 1,9 млн. деяний регистрировалось в сопоставимые периоды, начиная с 2017 года", - уточнили в Генпрокуратуре.

На города и поселках городского типа пришлось более 80% (1,5 млн.) всех преступлений, на сельскую местность - каждое пятое (362,5 тыс.). За последние три года общий уровень преступности снизился, при этом по особо тяжким и тяжким преступлениям, наоборот, увеличился. В структуре преступности деяния небольшой и средней тяжести занимают более 72%.