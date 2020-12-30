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В Забайкалье завершили восстановление путей на месте схода грузовых вагонов

Движение по железной дороге осуществляется в штатном режиме

ТАСС, 30 декабря. Ремонтные бригады полностью завершили восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по региону.

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"Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Сход 29 вагонов грузового поезда №1822 произошел в 17:05 мск 28 декабря в Могочинском районе Забайкальского края. Происшествие привело к повреждению 950 м железнодорожного пути. В результате ЧП пострадавших нет, но было остановлено движение двух пассажирских поездов сообщением Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск. На следующий день ремонтные бригады восстановили движение по одному из двух путей. В восстановлении участков участвовало более 300 железнодорожников, 27 специалистов МЧС.

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