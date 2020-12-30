Число участников проекта Кружкового движения НТИ "Практики будущего" выросло почти вдвое

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Участниками проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) "Практики будущего" в 2020 году стали более 7 тыс. человек, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в интервью ТАСС лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"У нас больше 7 тыс. человек поучаствовало в "Практиках будущего", в прошлом году было 4 тыс. участников, <...> важно понимать, что "Практики будущего" - это проект для узкой части сообщества, это мероприятия, где ребята собираются для глубокой проработки своего проекта, и именно из "Практик будущего" у нас появляются самые устойчивые технологические команды. Это "вершина пирамиды" развития Кружкового движения", - рассказал Земцов.

Проект Кружкового движения "Практики будущего" объединяет носителей передовых технологий со школьниками, в его рамках школьники и студенты анализируют актуальные проблемы, работают над реальными задачами и на равных взаимодействуют с наставниками и экспертами.

В конце марта - начале апреля 2021 года в рамках этого проекта планируется провести "Весеннюю проектную школу Кружкового движения". Участниками этой программы станут школьники 13-16 лет со всей России, имеющие высокий уровень предметной подготовки и обладающие подтвержденными достижениями в области научно-технического творчества, прошедшие открытый отбор. Программа будет направлена на знакомство с рынками НТИ и основными трендами развития высокотехнологичных областей, освоение школьниками современных технологий на профессиональном уровне, интенсивную проектную работу. Технологические проекты будут разрабатывать по направлениям игровой индустрии, агробиотехнологии, искусственного интеллекта, новых социотехнологических практик.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Среди инициатив Кружкового движения первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов олимпиада НТИ, проектные школы и хакатоны "Практики будущего", всероссийская акция "Урок НТИ", система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов "Академия наставников", фестивали идей и технологии Rukami и одноименный конкурс проектов, цифровая платформа управления талантами и другие.