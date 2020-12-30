Для въезда в Бразилию потребуется отрицательный результат теста на коронавирус

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Путешественники, направляющиеся в Бразилию на самолете, должны будут предоставить при посадке на рейс отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующее требование вступает в силу 30 декабря и распространяется на всех, кто будет въезжать в страну авиатранспортом, в том числе на граждан Бразилии и экипажи воздушных судов.

В соответствии с установленными правилами ПЦР-тест следует сделать не ранее чем за 72 часа до вылета. Не более чем за 72 часа путешественники должны будут также заполнить электронную декларацию на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и вместе с отрицательным результатом диагностики представить подтверждение ее заполнения при посадке на рейс.

Как убедился корреспондент ТАСС, при заполнении будет необходимо указать данные загранпаспорта, информацию о рейсе прибытия в Бразилию, оставить контактные данные, перечислить страны, где путешествующему довелось побывать за последние две недели (тем, кто за это время побывал в Великобритании, въезд в Бразилию запрещен с 25 декабря). Кроме того, будет необходимо ответить на вопросы о наличии тех или иных симптомов, характерных для COVID-19. При их наличии и невозможности переноса путешествия, рекомендуется, помимо прочего, получить медицинскую справку с указанием того, что эти симптомы вызваны не коронавирусной инфекцией.

От необходимости сдавать тест освобождаются дети младше двух лет, а также несовершеннолетние в возрасте от 2 до 12 лет, путешествующие в сопровождении взрослых.