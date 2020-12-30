Эксперты назвали самые популярные вакансии у россиян в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными предложениями в этом году, которые искали россияне, оказались вакансии охранников, водителей и уборщиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В этом году самыми популярными предложениями, которые искали россияне, оказались вакансии водителей, охранников и уборщиц. Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец. Также жители России многократно искали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков. Топ-10 специальностей по количеству запросов соискателей закрывают администраторы и курьеры", - говорится в исследовании.

Отмечается, что среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными у россиян стали "Подработка", "Работа для женщин", "Работа на складах" и "Работа для студентов". Также жители России часто искали вакансии с работой на дому, на производстве, в транспортной сфере и в строительстве. Топ-10 запросов без специальности замыкают "Работа с проживанием" и "Работа с ежедневной оплатой".

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему Сбера, провел исследование в декабре текущего года. Было проанализировано свыше 290 млн запросов пользователей.