В США избранный конгрессмен умер от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico со ссылкой на представителей законодателя.

Летлоу 18 декабря заявил о том, что его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат. Позже он был помещен в блок интенсивной терапии в Луизиане. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Летлоу одержал победу в состоявшемся в Луизиане в начале этого месяца втором туре выборов в нижнюю палату Конгресса США. Планировалось, что он будет приведен к присяге в качестве конгрессмена 3 января.

Как отмечает Politico, это первый случай, когда в США умирает от вызываемого новым коронавирусом заболевания действующий или избранный член Конгресса США. Кто будет представлять Луизиану в нижней палате вместо Летлоу, пока не уточняется.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 338,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.