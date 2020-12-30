Спецконтейнеры для безопасной утилизации масок и перчаток поступили в 10 регионов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Специализированные контейнеры для сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты (СИЗ) появились в местах большого скопления людей - в школах, торговых центрах, рядом с ресторанами и автобусными остановками - в 10 регионах России. Такой способ сбора использованной продукции обеспечит безопасную утилизацию отходов, сообщил ТАСС руководитель группы компаний "Экобокс" Александр Гусев.

Антибактериальные контейнеры оснащены специализированной системой сбора и обезвреживания СИЗ, объемы отходов которых сильно возросли в условиях пандемии. Внутри бокса установлена емкость, которая полностью дезинфицирует использованные маски и перчатки специальным составом, после чего они уже не представляют опасности.

"Всего же на сегодня контейнеры для раздельного сбора и обезвреживания защитных масок и перчаток установлены в 10 регионах России, в том числе в Сочи, Краснодаре, Томске, Тамбовской, Мурманской области, Республике Татарстан, Республике Крым. Общее количество по стране сейчас составляет около 300 штук, они установлены на площадках ТКО, рядом с автобусными остановками, на территории школ, рядом с ресторанами, отелями - в местах большого скопления людей", - сказал ТАСС Александр Гусев.

Он отметил, что первыми регионами, установившими контейнеры в 2020 году, стали Москва и Московская область, так боксы появились в школах, рядом с ресторанами и торговыми центрами. Контейнерами заинтересовались и в других регионах России, в том числе в субъектах Уральского федерального округа, где на сегодняшний день на территории установлено около 30 таких боксов. Гусев добавил, что создатели планируют увеличивать количество контейнеров.

Уточняется, что установка контейнеров реализуется в рамках партнерства ГК "Экобокс" и корпорации "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех".