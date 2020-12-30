Курорты России запустили программы реабилитации после COVID-19

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Оздоровительный туризм станет одним из основных видов туризма в этом зимнем сезоне, а российские курорты разработали программы по реабилитации после перенесенного коронавируса, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный. Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию - одно из важных направлений туризма. Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками Юга страны - Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае, или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19", - сказал Чернышенко.

В регионы с оздоровительными курортами можно добраться, воспользовавшись чартерной программой, отметил зампред правительства. В частности, несколько дней назад начались полеты в Шерегеш Кемеровской области, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Кавказе. Кроме этого, впервые на Новый год будут организованы чартеры во Владивосток, в феврале - на зимний Байкал, напомнил вице-премьер.

Также есть специальные программы на базе железнодорожной перевозки, разработанные при поддержке Ростуризма, отметил он. Чернышенко также рекомендовал россиянам на новогодние праздники и в целом в зимнем сезоне обратить внимание на автомобильные маршруты для путешествий по центральной части страны.

"Например, на машине по Золотому кольцу - это все равно что попасть в музей древнерусских городов под открытым небом. Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, Мышкин, Углич, Плес - везде есть необходимая туристическая инфраструктура, можно запланировать многодневное путешествие. Или новое предложение - железнодорожный круиз по Русскому Северу - Архангельск, Великий Устюг, Санкт-Петербург. Все это очень востребовано, потому что именно сегодня время открывать свою страну", - сказал вице-премьер.

При этом во время поездок необходимо строго соблюдать меры безопасности, которые разработаны туристической отраслью совместно с санитарными службами, напомнил Чернышенко. Так, на основе международных протоколов Всемирного совета по туризму, рекомендаций ВОЗ и Всемирной туристической организации сформулированы стандарты безопасности, которые включают правила дезинфекции, контроль персонала, оказывающего сервисные услуги, систему реагирования при подозрении заражения новой инфекцией, а также строгий контроль масочного режима. Также при планировании путешествий необходимо учитывать ограничения, действующие в регионе, в который должна состояться поездка, подчеркнул вице-премьер.