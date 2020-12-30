Новый год в поезде больше всего пассажиров встретит по пути в Хакасию и Татарстан

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями путешествий на поезде среди пассажиров, которые встречают Новый год в поездке, в этот раз стали станция Шира (Хакасия), Казань и Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

Самым популярным направлением для таких поездок стала станция Шира в Хакасии, на нее пришлось почти 3,8% поездок. В пятерку популярных направлений также вошли Казань, Санкт-Петербург, Симферополь и Ижевск.

Подавляющее большинство пассажиров (87%), которые встретят Новый год в поезде, отправляется в дорогу 31 декабря. При этом около 15% пассажиров, которые в этот день сядут в поезд, встретят там и Новый год. Среди пассажиров, отправляющихся 30 декабря, 1% отметят праздник в пути. Большинство пассажиров, которые отправляются в путешествие на поезде перед Новым годом, выбирают поездку длительностью не более суток и стараются прибыть на место назначения до боя курантов. "Новогодних маршрутов", по которым едут пассажиры, купившие билет на Туту.ру, набралось 725, а в прошлом году было 620 - география "новогодних поездов" расширяется.

Чаще всего путешественники, которые будут встречать Новый год в поезде, отправляются из Москвы. Но в первую двадцатку попали и четыре направления с выездом из других регионов: Санкт-Петербург - Москва, Волгоград - Адлер, Станция Куйтун (Иркутская область) - Москва и Екатеринбург - Казань.

РЖД сократят масштаб новогодних мероприятий компании в этом году, но поздравят пассажиров поездов, ранее сообщил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов. Он напомнил и о том, что вагоны-рестораны в поездах, согласно существующим правилам, работают до 23 часов, заканчивая принимать заказы, в том числе на вынос, за несколько минут до этого времени.