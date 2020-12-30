ВОЗ изучает возможность электронной регистрации вакцинируемых от коронавируса

ЖЕНЕВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает способы электронного учета вакцинируемых от нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС ее официальный представитель Тарик Язаревич.

Он напомнил, что "сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек". "ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем", - отметил собеседник агентства.

Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получать паспорт вакцинированного на портале госуслуг. В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург назвал введение ковид-паспортов верным решением. "Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он 25 декабря в интервью телеканалу "Россия-24".