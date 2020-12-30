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В Бурятии открыли после ремонта дорогу к главному буддийскому монастырю России

Из республиканского бюджета на ремонт дороги от Иволгинска до Иволгинского дацана выделили 189 млн рублей

ТАСС, 30 декабря. Власти Республики Бурятия открыли после капитального ремонта дорогу от Иволгинска до главного буддийского монастыря России - Иволгинского дацана, сообщается на официальном портале региона.

"Сегодня достаточно много проектов, которые мы реализуем в рамках развития туристических зон. Иволгинский дацан - это визитная карточка Республики Бурятия, поэтому вся инфраструктура здесь должна соответствовать. Понимая всю важность и святость этого места, год назад правительством Бурятии принято решение о выделении средств на строительство дороги и прилегающей территории. На сегодня 189 млн рублей выделены полностью из республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова зампредседателя регионального правительства Евгения Луковникова.

Подрядчик также построил стоянку площадью 10 тыс. кв. метров, служебную парковку, уложил около 7,5 тыс. кв. метров брусчатки, а также установил вдоль дороги 200 опор освещения.

Иволгинский дацан "Хамбын Хурэ" - буддийский монастырь, расположенный в 36 км от столицы Бурятии города Улан-Удэ, он был основан в 1945 году. Является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. На территории Иволгинского дацана находится единственный в России университет, где обучают буддийских священнослужителей, лам-астрологов, лам-лекарей - Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" имени Д. Д. Заяева.

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