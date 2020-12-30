В Бурятии открыли после ремонта дорогу к главному буддийскому монастырю России

ТАСС, 30 декабря. Власти Республики Бурятия открыли после капитального ремонта дорогу от Иволгинска до главного буддийского монастыря России - Иволгинского дацана, сообщается на официальном портале региона.

"Сегодня достаточно много проектов, которые мы реализуем в рамках развития туристических зон. Иволгинский дацан - это визитная карточка Республики Бурятия, поэтому вся инфраструктура здесь должна соответствовать. Понимая всю важность и святость этого места, год назад правительством Бурятии принято решение о выделении средств на строительство дороги и прилегающей территории. На сегодня 189 млн рублей выделены полностью из республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова зампредседателя регионального правительства Евгения Луковникова.

Подрядчик также построил стоянку площадью 10 тыс. кв. метров, служебную парковку, уложил около 7,5 тыс. кв. метров брусчатки, а также установил вдоль дороги 200 опор освещения.

Иволгинский дацан "Хамбын Хурэ" - буддийский монастырь, расположенный в 36 км от столицы Бурятии города Улан-Удэ, он был основан в 1945 году. Является резиденцией главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. На территории Иволгинского дацана находится единственный в России университет, где обучают буддийских священнослужителей, лам-астрологов, лам-лекарей - Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" имени Д. Д. Заяева.