Мишустин: федеральные медучреждения обеспечены компонентами крови и антиковидной плазмой

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови, в том числе плазмой крови с антителами к коронавирусу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

"Вы также занимаетесь заготовкой крови, плазмы крови, в том числе антиковидной. И несмотря на все сложности и непростую ситуацию, все федеральные медицинские учреждения обеспечены компонентами крови", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что Скворцова в начале года возглавила ФМБА. "Вы возглавили его в непростую пору, когда началась коронавирусная инфекция. Агентство практически в круглосуточном режиме работает над всеми компонентами борьбы с коронавирусом. Выполнено более 1,5 млн тестов. Также активно разрабатываются все средства для повышения иммунитета и борьбы с коронавирусом", - добавил премьер.