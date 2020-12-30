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Путин подписал закон о вызове экстренных служб по всей России по единому номеру 112

Сейчас такая система работает в 56 регионах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Сейчас такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь она будет распространена на всю страну.

Закон подразумевает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб (структурных подразделений экстренных служб, обеспечивающих прием вызова по единому номеру от оператора системы-112).

Звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если сим-карта отсутствует. Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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