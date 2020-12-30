Пациентов с коронавирусом в Крыму с 11 января начнут консультировать дистанционно

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Врачи в Крыму с 11 января начнут дистанционно консультировать пациентов, заразившихся новым коронавирусом, и с подозрением на заражение, сообщил в среду на совещании оперштаба региона глава республики Сергей Аксенов.

"По сути, полный патронат уже лечащего врача в телефонном режиме будет осуществляться за тем, кто обратился. Больным будут руководить, говорить конкретно, что делать, как делать, куда идти и так далее", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что врачи будут консультировать пациентов с симптомами ковида дистанционно еще до получения ими результатов теста. Также Аксенов поручил до конца новогодних каникул разработать методику работы с такими пациентами и представить ее на первом в 2021 году заседании оперативного штаба.

С начала пандемии в республике выявили около 25 тыс. случаев нового коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель начал увеличиваться. Максимальное число случаев заражения коронавирусом было зафиксировано 19 декабря - 357. Менее 300 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 9 декабря.

Из-за пандемии летний курортный сезон в Крыму в этом году начался с задержкой, однако с начала года регион принял около 6 млн туристов, и результат приближается к рекордным показателям прошлого года. С 20 декабря по 15 января в республике запретили проведение корпоративов и елок, в том числе в гостиницах и санаториях, закрыли ночные заведения. Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Массовая вакцинация в поликлиниках региона должна начаться в январе.