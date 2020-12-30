На Тайване впервые выявили новый штамм коронавируса из Великобритании

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 декабря. /ТАСС/. Тайваньские медики впервые обнаружили на острове новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании. Как сообщило в среду центральное информационное агентство региона, в связи с этим с 1 января Тайвань временно запрещает въезд иностранцам без вида на жительство.

Заражение новой разновидностью коронавируса было выявлено у подростка, вернувшегося на Тайвань из Соединенного Королевства в воскресенье. После приземления медики зафиксировали у него повышенную температуру, в связи с этим его доставили в больницу, где позднее подтвердили инфицирование коронавирусом.

С 1 января Тайвань приостанавливает транзитное авиасообщение.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.