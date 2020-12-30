Скворцова сообщила, что общее количество сдачи донорской крови в 2020 году уменьшилось

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Общее количество сдачи донорской крови в 2020 году уменьшилось, но число плазмы и тромбоцитарных компонентов удалось увеличить по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Нам удалось вместе с Общероссийским народным фронтом организовать целую серию форумов в поддержку донорства и привлечь за период пандемии около 175 тыс. дополнительных доноров. Общее количество донаций несколько снизилось, но при этом количество плазмы и тромбоцитарных компонентов, которые предоставлены медицинским организациям любой формы собственности, не только не снизилось, но и увеличилось по сравнению с 2019 годом", - сказала она на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Скворцова пояснила, что ФМБА в начале пандемии создало единый центр в России, координирующий заготовку антиковидной плазмы. В этом процессе сейчас участвуют 58 регионов, 86 станций переливания крови заготавливают антиковидную плазму. По словам главы ФМБА, заготовлено уже 13,5 тыс. тонн.