В Брянской области продлили режим самоизоляции для пожилых до 17 января

ТАСС, 30 декабря. Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес изменение в постановление о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет до 17 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте облправительства.

"С 4 по 17 января 2021 года соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в тексте постановления.

Отмечено, что режим самоизоляции может не применяться, если нахождение на рабочем месте сотрудника является критически важным для обеспечения деятельности учреждения или предприятия.

В Брянской области сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, кафе и кинотеатров. В дневное время предприятиям общепита могут работать при загрузке не более чем на 50%, количество участников торжественных мероприятий, в том числе свадебных банкетов, ограничили до 30 человек. Приостановлена работа детских игровых комнат, размещенных в торговых и культурно-досуговых центрах, до 15 января введен запрет на проведение массовых, в том числе корпоративных, мероприятий. Введено обязательное предъявление медсправок об отсутствии заражения коронавирусом при посещении баз и домов отдыха, до 22 января запрещено пребывание несовершеннолетних в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) без родителей.

В Брянской области режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса ввели с 17 марта. По данным оперштаба на 29 декабря, в регионе с начала пандемии выявлено 22 735 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 619 человек, 216 пациентов умерли.