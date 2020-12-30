Путин подписал закон о заморозке индексации окладов судей в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации должностных окладов судей в 2021 году. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон приостанавливает до 1 января 2022 года действие нормы, согласно которой размеры должностных окладов судей ежегодно увеличиваются в соответствии с законом о федеральном бюджете на следующий год с учетом уровня инфляции.

Как отмечалось в опубликованных ранее сопроводительных документах к закону, в соответствии с решениями президента РФ, принятыми по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021-2023 годы, "в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц". В отношении должностных окладов судей индексация в 2021 году не запланирована.

"Следовательно, положения закона РФ в части ежегодного увеличения (индексации) должностных окладов судей подлежат приостановлению", - указывалось в документе.