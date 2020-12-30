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Новый год и Рождество - 2021

Памфилова поздравила членов избиркомов с наступающим Новым годом

Председатель ЦИК отметила, что члены избирательных комиссий проявили лучшие человеческие качества в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поздравила всех членов избирательных комиссий с наступающим Новым годом, отметив, что они проявили лучшие человеческие качества в этом году.

"Я обращаюсь сейчас ко всем членам избирательных комиссий: от участковых до субъектовых. Мы с вами провели тяжелейшие две кампании, во многом именно благодаря вам они прошли успешно. Вы проявили огромное терпение, огромную ответственность. Столько душевных сил было положено, чтобы все прошло на высшем уровне, благодарю вас за это", - сказала Памфилова в видеообращении к членам избиркомов в среду.

По ее словам, избиркомы "не просто занимаются выборами и считают голоса, но и обеспечивают стабильность и развитие политического процесса". "Но еще в этом году вы проявили свои лучшие человеческие качества, когда мы все участвовали в акции "Мы вместе" и помогали тем, кто в этом нуждается больше всего. И за это вам тоже огромное человеческое спасибо. С наступающим Новым годом, мы вместе, у нас все получится", - отметила глава ЦИК.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаНовый год и Рождество - 2021
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