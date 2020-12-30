В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513, это минимум с 16 декабря. Общее количество инфицированных достигло 3 131 550 (более 2,1% населения), сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, два дня не превышает 0,9%. В течение последних семи дней в стране подтверждали в среднем 19,3 случая заражения в сутки на каждые 100 000 жителей. Неделю назад показатель был чуть выше - 19,4.

Главными очагами эпидемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, на которые пришлось в общей сложности 39,5% подтвержденных в стране за сутки случаев заражения. При этом ситуация в этих регионах в целом стабилизируется.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Республике Алтай (0,2%), Ханты-Мансийском АО, Еврейской АО (0,5%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 764 в Санкт-Петербурге, 1 608 - в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 406 - в Свердловской области, 395 - в Псковской области.

В настоящее время в России болеют 549 706 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 235. Таким образом количество вылечившихся впервые с 9 декабря превысило число новых выявленных случаев заражения.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 2 525 418 человек. Доля вылечившихся увеличилась до 80,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 4 278 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 470 - в Московской области, 500 - в Красноярском крае, 493 - в Карелии, 439 - в Крыму.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 599 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 56 426 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 78 пациентов в Санкт-Петербурге, 27 в Ростовской области, 25 в Московской области, 25 в Воронежской области, 21 во Владимирской области.