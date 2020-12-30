Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с конца июля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился до минимальной отметки за последние пять месяцев и составил 0,95. В Москве этот показатель оказался на самом низком с 11 декабря уровне и составил 0,82, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших ситуация остается стабильной. Лишь в двух регионах коэффициент незначительно превышает единицу. Это Ростовская область (1,01) и Подмосковье (1,02). Еще в двух субъектах - в Санкт-Петербурге и Нижегородской области - он равен 1.

В Архангельской области и Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составил 0,97, в Воронежской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.