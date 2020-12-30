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Новый год и Рождество - 2021

Володин рассказал, как встретит Новый год

Спикер Госдумы планирует провести праздник дома с семьей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что намерен встретить Новый год дома с семьей.

"Новый год - это семейный праздник, возможность с семьей встретить, с близкими Новый год. Поэтому я не исключение, буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей", - сказал он.

Володин напомнил, что после праздничных дней работа в избирательных округах продолжится, затем начнутся заседания в Государственной думе. Сейчас, отметил он, депутаты должны работать с избирателями, представлять их интересы в парламенте. "Вот сейчас идет региональная неделя, депутаты находятся в своих округах, встречаются с избирателями, обсуждают вопросы, участвуют в решении проблем, это очень важно", - указал он.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНовый год и Рождество - 2021
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