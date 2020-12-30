Володин рассказал, как встретит Новый год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что намерен встретить Новый год дома с семьей.

"Новый год - это семейный праздник, возможность с семьей встретить, с близкими Новый год. Поэтому я не исключение, буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей", - сказал он.

Володин напомнил, что после праздничных дней работа в избирательных округах продолжится, затем начнутся заседания в Государственной думе. Сейчас, отметил он, депутаты должны работать с избирателями, представлять их интересы в парламенте. "Вот сейчас идет региональная неделя, депутаты находятся в своих округах, встречаются с избирателями, обсуждают вопросы, участвуют в решении проблем, это очень важно", - указал он.