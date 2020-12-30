Аксенов заявил, что ограничений водоснабжения в Симферополе и Ялте на Новый год не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Вода населению Симферополя и Ялты 31 декабря и 1 января будет подаваться без ограничений, сообщил в среду на совещании по строительству глава Крыма Сергей Аксенов.

"31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра - 31 декабря - должны дать горячую воду", - сказал Аксенов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе ввели режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.