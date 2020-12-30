Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил выдачи ключа электронной подписи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов до 300 тыс. рублей для операторов выдачи ключей простой электронной подписи за нарушение установленных правил, включая нарушение конфиденциальности ключа и взимание платы за его создание. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Нарушение конфиденциальности ключа организацией или органом, у которых есть право выпускать или менять электронные ключи при использовании единой государственной системы идентификации и аутентификации, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. Такие же штрафы предусмотрены за невыполнение оператором требования об установлении личности заявителя при выдаче ключа и за выдачу ключа без заявления.

Внесение оператором выдачи ключа в единую систему идентификации данных, не соответствующих заявлению гражданина, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За взимание оператором платы за создание, замену или выдачу ключа простой электронной подписи предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

В КоАП теперь будут предусмотрены санкции за создание ключа неуполномоченным на то лицом, а также за истребование у заявителя информации, которая для изготовления ключа не требуется. Штраф для должностных лиц составит от двух тысяч до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Нарушение должностным лицом федерального или регионального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, многофункционального центра или иной структуры правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещенной в соответствующей государственной или муниципальной информационной системе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, будет грозить штрафом в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.