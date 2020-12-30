Володин: реформа ОМС уже в январе улучшит финансирование высокотехнологичных клиник

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Реформа системы обязательного медстрахования (ОМС) позволит уже в январе улучшить финансирование высокотехнологичных медицинских учреждений. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно было бы отметить законопроект о финансировании федеральных медицинских учреждений, научных центров, клиник медицинских вузов федерального уровня напрямую за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это позволит уже в январе многие проблемы снять и улучшить финансирование той части медицинских учреждений, где как раз и сосредоточены высокие медицинские технологии, наука сосредоточена" - отметил Володин.

По его словам, ранее такие медучреждения вынуждены были конкурировать с поселковыми, городскими и областными больницами, "что наносило вред и одним, и другим". "Сейчас решение принято, оно было достаточно резонансным, позволит использовать в том числе коэффициенты при финансировании, которые увеличат объемы перечисляемых денег как раз медицинским учреждениям федерального уровня. У нас здесь сосредоточен золотой запас науки и специалистов, которые работают в этой сфере", - подчеркнул Володин. Он выразил надежду, что "эффект будет в ближайшее время".

Однако, подчеркнул Володин, важно посмотреть, как будут работать уже принятые законы. "Через три месяца можно было бы посмотреть с позиции правоприменительной, насколько тот или другой закон эффективно сработал. Кстати, это касается в том числе внесения изменений в Трудовой кодекс, где защищены права работников, работающих на удаленке, дистанционно, - также посмотрим, насколько поправки, внесенные в этот закон, эффективно будут решать проблемы и защищать права людей, которые в ситуации с пандемией будут работать удаленно", - отметил Володин.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил полномочия страховщиков в вопросах контроля и финансирования медицинской помощи, которую оказывают в федеральных медучреждениях. Это следует из закона о реформе системы ОМС, который вступает в силу 1 января. Фонд также будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контролировать ее объемы, сроки, качество и условия предоставления федеральными медицинскими организациями, а также сможет предъявлять претензии или иски за причинение вреда здоровью застрахованного лица без участия страховщиков во всех этих процессах.