Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Саратовской области продлили до 18 января

САРАТОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили в Саратовской области до 18 января, сообщается в среду в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

"В Саратовской области руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется продлить до 18 января следующего года режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания", - сказано в сообщении.

Также новое постановление обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть для данной категории граждан, насколько это возможно, сохранение работы в удаленном доступе, введение посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска, контроль за соблюдением масочного режима всеми работниками, дезинфекцией помещений.

На 30 декабря в Саратовской области выявлено 239 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет более 35 тыс. человек, из них выздоровели с начала эпидемии почти 30 тыс. жителей.