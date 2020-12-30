Голикова: более 90% проживающих в учреждениях соцобслуживания не болели COVID-19

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 91,4% россиян, проживающих в учреждениях социального обслуживания в России, не болели коронавирусной инфекцией. России удалось избежать высокой смертности от коронавируса в соцучреждениях, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Нам удалось избежать большого числа заболевших и высокой смертности в социальных учреждениях в отличие от европейских стран, где в основном в первые дни пандемии высокая смертность наблюдалась в социальных учреждениях. Справочно скажу, что по состоянию на 25 декабря заболели ковидом 8,6% от всего количества проживающих в социальных учреждениях, при этом 85,5% из них уже выздоровели", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что с помощь некоммерческих организаций удалось на период пандемии часть граждан перевести в негосударственные организации, которые оказывали им помощь.

Голикова добавила, что также были введены выплаты работникам соцобслуживания на период пандемии. "На 25 декабря эти выплаты получили более 578 тыс. работников на общую сумму 16,1 млрд рублей", - отметила она.