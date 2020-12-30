{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Силуанов рассчитывает, что проблема коронавируса спадет к середине 2021 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что проблема коронавируса спадет к середине 2021 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года спадет, мы сможем вернуться к обычной, нормальной жизни без ношения масок или в минимальном объеме, к непосредственному общению не за видеоконференциями. Это самое главное. Мы видим всю ценность такого общения. Сейчас видим, что это дорогого стоит", - сказал он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия COVID-19
Новый год и Рождество - 2021
Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Читать полностью