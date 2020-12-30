Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

Путин поздравил Байдена и Трампа с Рождеством и Новым годом.

Российский лидер в поздравлении Пашиняну и Саркисяну выразил надежду, что трудности, которые принес уходящий год, останутся в прошлом.

Президент в поздравлении Алиеву также отметил, что в "непростом" 2020 г. подтвердилась прочность партнерских отношений Москвы и Баку.

Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

В новогоднем поздравлении Макрону президент выразил надежду на продолжение активной совместной работы двух стран.

Путин в поздравлении премьеру Японии подтвердил настрой на конструктивный диалог и совместную работу для укрепления стабильности в АТР.

Путин в поздравлении Санду отметил, что укрепление взаимовыгодного сотрудничества РФ и Молдавии отвечало бы долгосрочным интересам двух стран.

Путин в новогоднем поздравлении Эрдогану выразил удовлетворение развитием отношений РФ и Турции и уверенность в продолжении взаимодействия.

Путин надеется воспользоваться приглашением посетить Южную Корею, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Путин в поздравлении президенту Аргентины отметил особое значение налаживания взаимодействия в борьбе с COVID-19.

Развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения способствовало бы решению ключевых проблем мира, заявил Путин.

Путин в поздравлении Меркель и Штайнмайеру выразил надежду, что РФ и Германия в 2021 году обеспечат развитие двустороннего сотрудничества.

Путин отметил, что отношения России и Германии имеют большое значение для стабильности и безопасности в Европе - Кремль.