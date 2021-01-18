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Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

© Петр Ковалев/ТАСС

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие россияне стараются окунуться в ледяную прорубь, несмотря на то, что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных. Врачи, спасатели и опытные моржи рассказывают, как купаться, чтобы получить удовольствие и не заболеть.

Здоровье

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По мнению медиков, при разумном и систематическом подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье. "Такой холодовой экстрим стимулирует иммунную, вегетативную и другие системы организма", — отмечает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Однако, добавляет он, "это касается только практически здоровых людей".

Поэтому, прежде чем лезть в ледяную воду, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Неподготовленному или не вполне здоровому человеку зимние купания могут принести больше вреда, чем пользы. Особенно они опасны для людей, имеющих бронхолегочные, сердечно-сосудистые и иные хронические или воспалительные заболевания.

Перед погружением измерьте давление. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое — судороги и опасность потери сознания в воде.

Место

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Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели и медики. Как правило, купели организуют на открытых участках водоемов с чистым дном. Согласно предписаниям МЧС, глубина проруби не должна превышать 1,2–1,8 м. Место для купания должно быть огорожено по периметру, а в ночное время — освещено. Водоем должен быть оборудован специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками к прорубям, а также пунктами обогрева и переодевания.

Подготовка

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Опытные моржи рекомендуют начинать подготовку к зимнему купанию заранее. К нынешнему Крещению вы уже не успеете, но если решите окунаться на регулярной основе, эти рекомендации для вас. Рекордсменка по марафонскому зимнему плаванию и председатель клуба "Моржи столицы" Наталья Серая советует за несколько недель до погружения практиковать контрастный душ и закаливание ног: опускать их в таз с холодной водой, постепенно увеличивая время процедуры. "Еще можно делать воздушные ванны: открыть окно или выйти на улицу и на холодном воздухе в раздетом виде устраивать зарядку. При этом обязательно нужно следить, чтобы не было сквозняков, а если занимаетесь на улице, чтобы не было ветра, потому что новички в ветреную погоду могут заболеть", — добавляет Серая.

В МЧС не рекомендуют моржевать на голодный желудок, но и объедаться не стоит. Желательно поесть не менее чем за час до погружения.

Погода

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Те, кто регулярно занимается моржеванием, могут купаться практически при любой температуре. Но тем, кто собирается окунуться впервые, не стоит лезть в воду, если температура ниже –30 °C, считает представитель клуба "Моржи столицы" Дмитрий Михайлов. Оптимальная погода для новичков зимнего купания — до –10 °C без ветра.  

Экипировка

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  • Одежда и обувь должны легко сниматься и надеваться, наличие шнурков или пуговиц нежелательно.
  • Купальник или плавки нужно надеть дома, заранее. С собой захватить сменное белье, в которое надо будет переодеться после купания.
  • Также с собой надо иметь удобную, нескользящую и легкоснимаемую обувь, в которой вы пойдете к проруби.
  • Можно взять с собой небольшой коврик или полотенце, чтобы не разуваться, стоя на снегу.

Погружение

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  • Перед погружением сделайте несколько упражнений, чтобы разогреть тело. Ни к чему приседать до седьмого пота, достаточно небольшой разминки.
  • Оказавшись перед прорубью, не раздумывайте слишком долго — окунайтесь, иначе исчезнет нужный настрой.
  • Не стоит гнаться за долгим пребыванием в ледяной воде. Безопасным считается 15 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы трижды окунуться.
  • Погружаться в воду в первый раз надо на задержке дыхания. Это связано с тем, что возникает спазм сосудов и может появиться ощущение, что не хватает воздуха и перехватывает дыхание. Наберите в легкие воздух, задержите дыхание, окунитесь и выдохните.
  • Не ныряйте с головой, если погружаетесь впервые. "Я только на третий год закаливания смогла опустить голову полностью под воду, то есть начала нырять. До этого я голову не опускала, даже когда совершала заплывы", — вспоминает Наталья Серая.

Выход из воды

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  • Памятка МЧС рекомендует сразу же после купания полностью вытереться насухо. Однако опытные моржи советуют не торопиться растирать себя полотенцем. "У человека, который входит в ледяную воду, в десять раз возрастает интенсивность теплообмена. Когда он выходит из проруби, от него валит пар. Вода очень быстро испаряется, ее даже не нужно вытирать. Особенно это заметно при температуре ниже –10 °C", — объясняет Наталья Серая. Вместо этого моржи рекомендуют взять небольшое полотенце и вытереть только ступни, чтобы обувь осталась сухой.
  • Переоденьтесь в сухую смену одежды, наденьте шерстяные носки и обязательно шапку на голову. После этого рекомендуется выпить горячий чай.

Никакого алкоголя ни до, ни после

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При купании категорически запрещается употреблять алкогольные напитки. "В основном у нас в России все праздники проходят с возлиянием спиртного. Крещение — единственный русский обряд и обычай, который категорически несовместим со спиртным ни до, ни после. Соответственно, людей как-то поворачивает к здоровому образу жизни, потому что ледяная вода содержит очень мощные целебные силы сама по себе", — отмечает Наталья Серая.

Тамара Казарина

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