Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

По мнению медиков, при разумном и систематическом подходе моржевание помогает закалить организм и положительно сказывается на здоровье. "Такой холодовой экстрим стимулирует иммунную, вегетативную и другие системы организма", — отмечает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Однако, добавляет он, "это касается только практически здоровых людей".

Поэтому, прежде чем лезть в ледяную воду, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Неподготовленному или не вполне здоровому человеку зимние купания могут принести больше вреда, чем пользы. Особенно они опасны для людей, имеющих бронхолегочные, сердечно-сосудистые и иные хронические или воспалительные заболевания.

Перед погружением измерьте давление. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если давление низкое — судороги и опасность потери сознания в воде.