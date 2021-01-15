Умер главный демограф России Анатолий Вишневский

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский умер в возрасте 85 лет, сообщается в пятницу на сайте Высшей школы экономики.

"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", - говорится в сообщении.

В 2007 году Вишневский возглавил созданный в Высшей школе экономики Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Вишневский был ученым, которого в научном сообществе считали главным демографом России. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю и экономику народонаселения.