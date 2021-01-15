В мире за сутки выявили более 709 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 91,81 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 709 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 15,4 тыс., превысив 1,98 млн.

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По состоянию на 21:08 мск 15 января в ВОЗ поступили сведения о 91 816 091 инфицированном и 1 986 871 умершем. Число заразившихся увеличилось на 709 865, умерших - на 15 407.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (360 937), на втором месте - регион Европы (250 027), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 875).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 22 871 330. Далее следуют Индия (10 527 683), Бразилия (8 256 536), Россия (3 520 531), Великобритания (3 260 262), Франция (2 804 780), Италия (2 336 279), Испания (2 211 967), Германия (2 000 958), Колумбия (1 831 980), Аргентина (1 757 429) и Мексика (1 571 901).