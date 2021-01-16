В России подготовили план будущих клинических исследований "Спутника V" на онкопациентах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили дизайн (общий план и описание методов) клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. В скором времени может начаться набор добровольцев, а само исследование займет 6-7 месяцев, сообщил ТАСС гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.

"Мы подготовили дизайн исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. А совершенно прогрессивный коллектив Центра им. Гамалеи во главе с Александром Леонидовичем Гинцбургом с нами находится на связи. Буквально вчера мы созванивались с академиком и обсуждали степень нашей готовности. Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать. Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то 6-7 месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов", - сказал Каприн.

Он отметил, что еще ни в одной стране таких исследований не проводилось, онкологическим пациентам в вакцинации от коронавируса пока отказано. Он также добавил, что в группу добровольцев для участия в исследовании планируется включить около 250 человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.