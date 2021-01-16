Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции не означает снижения уровня защиты от заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.