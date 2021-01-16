{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор: снижение титров антител не означает снижения иммунитета к коронавирусу

В ведомстве отметили, что при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции не означает снижения уровня защиты от заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Роспотребнадзор разъясняет, что плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией не говорит об отсутствии защиты. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, по данным предварительных исследований, сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Еще более 9 тыс. доз вакцины от коронавируса доставили на Сахалин
Каждый последующий месяц в регион планируется доставлять не менее 20 тыс. доз, сообщил заместитель председателя правительства области
Читать полностью