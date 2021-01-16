Случай повторного заражения "бразильским" штаммом коронавируса подтвердили в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Минздрав Бразилии в пятницу подтвердил первый случай повторного заражения коронавирусом, в котором возбудителем стал выявленный ранее в Японии новый "бразильский" штамм. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Женщине впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас", - уточняет пресс-служба Минздрава. Как сообщается, речь идет о 29-летней пациентке из штата Амазонас.

10 января Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что новый штамм коронавируса был зафиксирован у четырех человек, в том числе двух детей, которые прибыли из бразильского штата Амазонас в токийский международный аэропорт Ханэда.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.