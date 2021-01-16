Google объяснил блокировку аккаунта "Ахмата" на YouTube санкциями Минфина США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Официальные YouTube-аккаунты российского футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля (ММА) Absolute Championship Akhmat (ACA) заблокированы из-за санкций Минфина США. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

"В соответствии с законодательством США Министерство финансов США требует от компаний соблюдать широкий перечень ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как находящиеся под санкциями. Поскольку OFAC признала их таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов", - отметили в компании.

В пятницу Youtube заблокировал официальный канал ФК "Ахмат" на этой платформе. В клубе из Грозного заявили, что канал команды заблокирован без каких-либо оснований, а также отметили, что это не помешает болельщикам получать информацию о деятельности клуба в полном объеме. В Российской премьер-лиге (РПЛ) в свою очередь заявили, что блокировка YouTube-канала клуба "Ахмат" противоречит базовым ценностям футбола.

Также письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к аккаунтам направил Роскомнадзор.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".