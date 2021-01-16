Опрос: отношение к вакцинам из РФ лучше всего в Мексике и хуже всего в Британии и Дании

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Отношение к российским вакцинам от коронавируса лучше всего среди жителей Индии и Мексики, а хуже всего в Великобритании и Дании. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты проведенного в 16 странах опроса социологической компании YouGov.

19 тыс. участников опроса спрашивали об их отношении к вакцинам от коронавируса, созданным в одной из 12 стран, включая Россию. О "скорее положительном" отношении к российской вакцине заявили 48% опрошенных мексиканцев, 47% жителей Индии, 38% участников исследования родом из Китая, и 35% индонезийцев. Скорее негативное отношение российская вакцина вызывала лишь у 8-14% жителей этих стран.

При этом 63% опрошенных датчан и 51% британцев воспринимают вакцину из РФ в "скорее отрицательном" ключе, и лишь 3% и 2% соответственно - в "скорее положительном". Тот факт, что вакцина создана в России, не оказал влияния на отношение к препарату 35% британцев и 18% датчан.

Отношение к российской вакцине было преимущественно нейтральным или положительным у жителей Австралии, Гонконга, Испании, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура. Помимо британцев и датчан преимущественно отрицательное отношение к ней продемонстрировали участники опроса из Германии, Польши, США Франции и Швеции. Преимущественно негативное отношение в большинстве этих стран также вызывали вакцины, созданные в Иране и Китае, а также, в меньшей степени, в Индии.

Опрос также продемонстрировал, что в целом наиболее благожелательное отношение в странах его проведения вызывали вакцины из Германии, Великобритании и Канады. К двум последним с долей недоверия отнеслись жители Китая, где наиболее позитивное отношение отмечалось к китайской, российской и немецкой вакцинам. Жители России в опросе не участвовали.