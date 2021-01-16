Исследование: каждый пятый россиянин планирует кататься в этом сезоне на горных лыжах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (22%) собирается в этом сезоне кататься на горных лыжах. Об этом говорится в совместном исследовании "Сбербанк страхования" и портала "Рамблер", с которым ознакомился ТАСС. В опросе, который проходил в начале января, приняли участие 14 тыс. человек.

Треть опрошенных запланировали этой зимой посетить зарубежные склоны, а 68% респондентов предпочли отечественные горнолыжные курорты. Самой большой популярностью из последних пользуется сочинская Красная Поляна: сюда едет 23% российских горнолыжников, 14% опрошенных выбрали Шерегеш, по 9% приходится на Домбай и Эльбрус.

В то же время, 13% опрошенных отменили поездки из-за опасения заразиться коронавирусом, а 68% опрошенных рассказали, что кататься в этом сезоне для них слишком накладно. При этом разброс сумм, которые респонденты готовы потратить на горнолыжную поездку, достаточно велик. Так, 28% планируют заплатить за одного горнолыжника не более 30 тыс. рублей, что стало самым распространенным ответом, и почти столько же (25%) готовы потратить более 150 тыс. рублей. Еще 17% хотели бы уложиться в 30-50 тыс. рублей на человека, 11% - в 50-70 тыс. рублей, 10% - 70-100 тыс. рублей.

Говоря о предпочтениях, 11% горнолыжников признались, что любят экстремальное катание - фрирайд, хелиски и прочее, однако более трети (37%) россиян предпочитают спокойное катание по зеленым или синим трассам, желательно с инструктором, четверть (25%) любят побыстрее и покруче, выбирая черные трассы. Еще столько же (27%) называют себя "горнопляжниками", то есть людьми, которые больше гуляют по горам или сидят в кафе на склоне, чем катаются.

Также, согласно опросу, легкие повреждения (синяки, ушибы и т. д.) получали 43% горнолыжников, у 7% были серьезные травмы, а 5% получают какие-нибудь переломы практически каждый сезон.