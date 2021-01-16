В Хабаровском крае оснастят оборудованием три лаборатории по диагностике коронавируса

ТАСС, 16 января. Новое оборудование поступит в три лаборатории по диагностике коронавируса в Хабаровском крае, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства. На эти цели из федерального бюджета выделено 15,7 млн рублей.

"В целях дооснащения лабораторий, осуществляющих диагностику новой коронавирусной инфекции, из средств федерального бюджета РФ в Хабаровский край выделили 15,7 млн рублей. На эти средства в три медицинских учреждения Хабаровска в январе поступит новое оборудование", - говорится в сообщении.

Новая техника до конца января поступит в 10-ю городскую больницу и поликлинику №3. На данный момент термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот (оборудование для конечного этапа ПЦР-диагностики) доставили в Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

"Это оборудование очень важно для нас. Оно позволит одинаково бесперебойно осуществлять диагностику как на ковид, так и на другие вирусные инфекции. До его прихода мы отвлекали диагностические устройства из других отделений ради того, чтобы своевременно выполнять исследования на COVID-19. Сейчас мы будем сокращать сроки по выполнению исследований на коронавирус. В течение 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию уже будет известен результат. Не будут страдать пациенты, которым нужно осуществить лабораторную диагностику иных инфекционных заболеваний. Если вдруг снова произойдет подъем заболеваемости COVID-19, наша лаборатория сможет выполнять более 1 500 исследований в день", - приводит пресс-служба слова главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Хабаровского края Анны Кузнецовой.

В Хабаровском крае, по данным регионального правительства, за последние сутки выявлен 301 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровели 503 человека, умерли трое. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 793 случая COVID-19, выздоровели 35 523 человека.