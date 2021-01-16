Энергоснабжение острова Русский в Приморье восстановили после циклона

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, которое было нарушено из-за циклона, сообщила в субботу пресс-служба правительства Приморья.

"Бригады Оборонэнерго закончили ремонт электросетей, поврежденных циклоном. Электроснабжение острова Русский восстановлено в полном объеме в субботу, 16 января. Как сообщил руководитель агентства газоснабжения и энергетики Приморья Андрей Леонтьев, сейчас специалисты работают по точечным заявкам от жителей", - говорится в сообщении.

Основной причиной отключений стал перехлест проводов из-за ветра, это привело к замыканиям. Ранее пресс-служба краевого правительства сообщила, что за сутки из-за циклона было зафиксировано 25 отключений: в 16 случаях - электричества, в девяти - тепла. Отключения фиксировались во Владивостоке, в том числе на острове Русский, Находке, Фокино, Михайловском районе.

В Приморье в пятницу прошел снег с сильным ветром. В субботу в крае местами ожидается небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица, ветер северный - 9-14 м/с, в отдельных районах - до 22 м/с, на побережье - местами порывы до 28 м/с. Температура воздуха - 12-17 градусов мороза, на юго-востоке до минус шести градусов.