В России изучат влияние коронавируса на степень злокачественности новообразований

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России начали работу по изучению влияния новой коронавирусной инфекции на вероятность возникновения злокачественных новообразований или их трансформацию. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.

"Мы обязательно берем биопсию у всех наших пациентов и на основании этих данных анализируем особенности морфологической структуры клетки у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и также у тех, кто не был заражен новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Это необходимо для того, чтобы сравнить степень злокачественности новообразования одной и той же локализации, у этих пациентов. Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенес вирус или наоборот. Это интересная и нужная во всем мире работа, и мы ее уже начали", - рассказал специалист.

Каприн пояснил, что сейчас уже идет отбор материала, в том числе слепой опрос пациентов.

Отвечая на вопрос, может ли коронавирус влиять на образование раковых клеток в организме онколог отметил, что многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака. "Например, вирус гепатита человека, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус Эппштейна-Барр, различные иммунопонижающие вирусы герпеса. То есть, есть косвенное подозрение. Если говорить о гепатите С, то он является одной из причин развития гепатоцеллюлярного рака - первичного рака печени. То есть все, что разрушает клетки, может привести к раку. Мы не можем сказать, что коронавирусная инфекция ничего не разрушает, но окончательный вывод все-таки надо делать позже", - сказал Каприн.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.