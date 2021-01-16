Снег, гололедица и до 15 градусов мороза ожидаются в Москве 16 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 13-15 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 21 градуса.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 13-18 градусов, местами сильный снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 23 градуса.