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Пандемия COVID-19

Еще более 9 тыс. доз вакцины от коронавируса доставили на Сахалин

Каждый последующий месяц в регион планируется доставлять не менее 20 тыс. доз, сообщил заместитель председателя правительства области

ТАСС, 16 января. Еще более 9 тыс. доз вакцины от коронавируса доставили в субботу в Сахалинскую область. Это крупнейшая партия с начала иммунизации в регионе, сообщается на сайте регионального правительства.

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"В Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса - 9 100 доз. Важный груз - несколько объемных ящиков с вакциной - сегодня встретили в аэропорту Южно-Сахалинска. Препарат оперативно доставили на фармацевтический склад, где уже началось его распределение по медучреждениям", - говорится в сообщении.

"До конца января ждем такую же партию. И каждый последующий месяц - не менее 20 тыс. доз. Мы, можно сказать, начинаем наступательную операцию против коронавируса. Предлагаем проходить вакцинацию целыми трудовыми коллективами, чтобы появлялись так называемые "зеленые зоны" на предприятиях, где люди могут работать без риска заразиться", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

Вакцинация является добровольной и бесплатной. Запись на прививку осуществляется через портал госуслуг, те, у кого есть сложности с доступом в интернет, могут обратиться напрямую в регистратуру поликлиники.

Всего на Сахалине зарегистрировано 17 953 случая заболевания коронавирусом, 14 807 пациентов выздоровели, 20 умерли. Островной регион находится в списке субъектов России с самым низким количеством зараженных и летальных исходов.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия COVID-19
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