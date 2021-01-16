В Индии началась массовая вакцинация от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия готова помочь с вакцинами против COVID-19 всему миру. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения и семейного благополучия Индии Харш Вардхан в кулуарах церемонии, посвященной началу массовой вакцинации в Индии.

Он напомнил, что у Индии уже был большой опыт массовой вакцинации - против оспы и полиомиелита. Учитывая огромное население страны (около 1,3 млрд на начало 2021 года), была проделана огромная работа, которая дала результаты. Последний случай полиомиелита отмечен здесь 10 лет назад. "А потому мы имеем огромный опыт организации таких кампаний. Это будет самая большая прививочная кампания, которая была когда-либо и где-либо в мире", - подчеркнул глава Минздрава Индии.

"Это большой день для человечества, не только для Индии, но и для всех стран - мы готовились к этому пять месяцев и подготовили прививочные пункты по всей стране, даже в труднодоступных и неразвитых районах, в племенных зонах (острова и джунгли, где живут традиционные племена), везде", - сказал журналистам министр.

В ходе мероприятия, которое прошло в больничном корпусе Индийского института по медицинским исследованиям в Нью-Дели, были привиты первые получатели вакцины - ими стали медики из института.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готова ли Индия производить вакцину и для России, министр сказал: "Индия делает вакцины для всего мира. Вопрос не в том, чтобы сделать вакцину для той или иной страны, наши мощности и возможности для производства вакцины огромны. Еще до коронавируса мы обеспечивали поставки разных вакцин для большинства [стран] остального мира".

На первом этапе прививки в Индии будут делать двумя вакцинами. Это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии. Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская вакцина "Спутник V".

Отвечая на вопрос российских журналистов о перспективах вакцины "Спутник V" в Индии министр сказал: "В Индии начались испытания этой вакцины. Эти испытания продолжаются. Мы открыты для всего. Ведь все, что может быть полезно для человечества, что может помочь в борьбе против COVID, должно быть одобрено и принято всеми".

Слухи о вакцинах

Старт массовой вакцинации в Индии дал премьер-министр Нарендра Моди, обращение которого транслировали телеканалы в прямом эфире. Только после его выступления одновременно в примерно 3 тыс. пунктах по всей стране началась вакцинация.

Глава правительства призвал граждан прививаться и не верить плохим слухам о вакцинах. Он отметил, что индийские медицинские ведомства дали одобрение на использование первых двух вакцин только после тщательного изучения их данных. "Так что держись подальше от этих слухов. Наши разработчики вакцин имеют всемирный авторитет. Спасительные вакцины, предоставляемые 60% детей во всем мире, производятся в Индии", - напомнил премьер.

На первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек. Сначала привьют примерно 10 млн медработников, затем - 20 млн сотрудников, "находящихся на переднем крае", в частности, полицейских, военнослужащих, служащих ведомств гражданской обороны. Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.

"Обычно на изготовление вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени готовы даже не одна, а две вакцины с маркой "Сделано в Индии". Тем временем работа над другими вакцинами также продвигается быстрыми темпами", - добавил премьер.

Вакцинация в больницах

Чтобы увидеть, как идет вакцинация не в главном медицинском исследовательском центре страны, а в обычных больницах, корреспондент ТАСС отправился в клинику BLK Super Speciality Hospital, где тоже открылся прививочный пункт.

"На этот час у нас уже привито более 20 человек. Все они - врачи из нашей больницы. До вечера, полагаю, мы привьем около 100 человек", - рассказала корреспонденту ТАСС представитель администрации клиники Мамата Сингх.

Она отметила, что первые несколько дней будут прививаться только врачи - таково распоряжение центральных властей.

"Мы будем прививать всех врачей и весь медицинский персонал, который работает в нашей клинике, даже тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. У нас на этот счет есть четкое указание", - добавила Мамата Сингх.

Первым, кому была сделана вакцинация против COVID-19 в этой клинике, стал заведующий отделением пульмонологии и легочных заболеваний Сандип Найяр. Он показал корреспонденту ТАСС свое удостоверение о прививке.

"Я чувствую себя очень хорошо. Гораздо лучше, чем до укола", - рассказал доктор Найяр. "Понимаете, раньше надо мной довлела угроза заболевания. Но теперь я чувствую себя гораздо свободнее - могу спокойно ходить везде, ездить, путешествовать. А потому советую всем сделать прививку", - добавил доктор.